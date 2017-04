Ministro promete avaliar situação dos 500 precários que gerem fundos europeus

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social afirmou esta sexta-feira que a situação dos 500 trabalhadores precários que gerem fundos europeus vai ser avaliada no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública.

O Público noticia na edição desta sexta-feira que as estruturas que gerem os fundos europeus alocados a Portugal têm mais de 500 trabalhadores precários, alguns há mais de duas décadas, que exigem ser admitidos no Estado através deste programa.

Em declarações à agência Lusa, o ministro Vieira da Silva afirmou que a situação destes trabalhadores, que estão associados a programas comunitários, "é uma situação de natureza excecional porque, normalmente, são contratados por um período determinado em função da natureza dos programas".

O que "o Estado irá fazer é considerar e avaliar neste processo de regularização dos vínculos, que começa em maio, todos os casos das pessoas que considerem que têm uma situação de precariedade na sua relação laboral" com o Estado que tem que ser corrigida.

"Será nesse quadro que serão avaliadas essas situações", disse o ministro do Trabalho, à margem da sessão de lançamento da Pós-Graduação em Economia Social e Solidária e Desenvolvimento Local da Faculdade de Ciências Sociais, Educação e Administração da Universidade Lusófona de Lisboa.

Vieira da Silva lembrou que foi para analisar estas situações de precariedade que foram criadas comissões em todos os ministérios que, a partir de maio, irão receber "as solicitações dos trabalhadores" para que a sua situação seja reavaliada.

Segundo o Público, estes trabalhadores, que têm contratos a termo resolutivo e de prestação de serviços, têm assegurado a execução dos fundos europeus desde 1989.

Atualmente, integram as estruturas de missão que gerem os vários programas operacionais do Portugal 2020 e os organismos intermédios que também têm competências nesta área, adianta o jornal.

A lei estabelece que os programas operacionais são geridos por estruturas de missão que, por terem uma natureza temporária, não podem ter um quadro de pessoal fixo.

Com base nesse constrangimento, os trabalhadores necessários são recrutados por mobilidade ou através de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo.

"O problema é que de uns quadros comunitários para os outros, as estruturas de missão são reformuladas, mas os trabalhadores vão transitando de umas para as outras, através de um despacho do Governo", escreve o jornal.

O resultado desta situação é que há mais de 500 pessoas com contratos precários, 89% há mais de seis anos, e que reclamam ver a sua situação resolvida, porque consideram que as "funções exercidas têm caráter permanente", explicou ao Público Sandra Gomes, uma das promotoras do Grupo de Trabalhadores Precários dos Fundos Estruturais.