Bandeira Azul 2017: Veja se a sua praia é uma das 320 premiadas

Mais de metade (55%) das praias nacionais aptas para banhos vão erguer a bandeira azul, o que coloca Portugal no 1º lugar do pódio europeu, apesar de estar em quinto quanto ao número total de praias galardoadas, atrás de Espanha (578), Grécia (486), França (390), Itália (342).

Por cá, entre entradas e saídas, 320 praias poderão içar o galardão de verão: 292 na costa e 28 no interior do país. Comparando com o ano anterior, são mais seis as zonas balneares classificadas como excelentes pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE).

O Algarve continua a liderar o ranking nacional com maior número de praias premiadas (88). Seguem-se a região Norte (70), a região do Tejo (48), a região Centro (36), os Açores (34), o Alentejo (31) e a Madeira (13).

Este ano entraram 14 praias novas para a lista: cinco no interior Centro do país (Secarias, Senhora da Graça, Vimieiro e Lapa dos Dinheiros); duas no Tejo (Agroal e Porto Novo); quatro no Alentejo (praia de Monsaraz, Santa Clara, Malhão e Alteirinhos); e três nos Açores (Castelo Branco, Portinho do Faial da Terra e Poço dos Frades).

E sairam 13: Louçainha na região Centro; Pintadinho, no Algarve; quatro nos Açores (Almoxarife, Cais do Pico, Silveira e Furna de Sto António) e sete em Cascais (Avencas, Carcavelos, Guincho, Moitas, Parede, S. Pedro do Estoril e Tamariz). No caso de Cascais, nenhuma praia do concelho se candidatou este ano porque a autarquia discorda dos critérios aplicados e considera que não lhe traz mais valias.

A ABAE também galardoou este ano 14 marinas e portos de recreio (porto de recreio de Oeiras e doca de Santo Amaro; as marinas de Tróia, Amieira e porto de recreio de Sines; as marinas algarvias de Lagos, Portimão, Albufeira e Vilamoura; as marinas do Funchal e da Quinta do Lorde na Madeira; e as marinas da Horta, Angra e Praia da Vitória nos Açores.

Este ano há uma nova categoria premiadas: as embarcações de ecoturísmo que servem para observação de aves ou de cetáceos, assim como para mergulho. São cinco as selecionadas: Argus na Nazaré, Esperança em Setúbal, Prazer do Mar, Natureza do Mar e Melhor Mar na Madeira.

"O teu Planeta é a tua Terra" é o tema das atividades de educação ambiental proposto para 2017.