Almaraz: Ministros do Ambiente e Negócios Estrangeiros chamados ao parlamento

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira por unanimidade uma audição aos ministros do Ambiente e dos Negócios Estrangeiros sobre a aprovação por Portugal da construção de um armazém de resíduos nucleares na central espanhola de Almaraz.

O pedido de audição partiu do Bloco de Esquerda, que considera "grave e inaceitável" a decisão do Governo, porque assim se criam "as condições para o prolongamento do tempo de vida da central".

Portugal chegou queixar-se de Espanha à Comissão Europeia, mas acabou por retirar a queixa num acordo que previa a realização de um estudo de impacto ambiental transfronteiriço, em que o grupo de trabalho criado pelo Governo português considerou o projeto "seguro e adequado".

"A central nuclear de Almaraz, no Estado espanhol, é a central nuclear mais próxima de Portugal. Situa-se a apenas uma centena de quilómetros da fronteira. Os dois reatores nucleares entraram em funcionamento em 1981 e 1983, sendo dos mais envelhecidos do Estado Espanhol, o que levanta preocupações, agravadas pelos sucessivos incidentes registados", lembra o Bloco.

A Agência Portuguesa do Ambiente apresentou na quinta-feira o parecer do grupo de trabalho técnico relativo ao projeto, considerando que o armazém é uma "solução adequada" que "permite confirmar a sua segurança" ao nível dos padrões internacionais.