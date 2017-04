Criança de dois anos atacada por cão em Ílhavo

Este é o terceiro caso de ataques de cães a crianças de que há conhecimento desde a passada terça-feira

Uma criança de dois anos foi atacada hoje por um cão em Ílhavo, tendo sido transportada para o Hospital Pediátrico de Coimbra, onde se encontra internada, disse à Lusa fonte da GNR.

Em declarações à Lusa, o capitão Vítor Ribeiro, do comando territorial de Aveiro da GNR, disse que o caso ocorreu cerca das 12h, na Gafanha da Encarnação, em Ílhavo.

O mesmo responsável não soube explicar em que contexto terá ocorrido o incidente, desconhecendo também qual a raça do animal.

"Quando chegámos à habitação do proprietário do cão e pai da criança, ele já teria colocado o cão no canil", disse o capitão Vítor Ribeiro.

Contactada pela Lusa, fonte do Hospital de Coimbra adiantou que a criança deu entrada no Hospital Pediátrico e "está internada no serviço de cirurgia".

Este é o terceiro caso de ataques de cães a crianças de que há conhecimento desde a passada terça-feira.

O primeiro caso ocorreu cerca das 10h, de terça-feira, em Matosinhos, e envolveu uma criança de quatro anos que foi atacada por um cão de raça Rottweiler.

No mesmo dia, cerca das 16h15, os Bombeiros de Arouca foram chamados para transportar do Serviço de Urgência Básico de Arouca para o Hospital de São João uma criança de nove anos que terá sido atacada por um cão "arraçado de Serra da Estrela".