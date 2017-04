25 casos de sarampo confirmados em Portugal

Boletim divulgado na tarde desta quarta-feira pelas autoridades de saúde revelam um novo aumento do número de infetados no país. Mais de metade das pessoas que adquiriram o vírus não estavam vacinadas

Há 25 pessoas doentes com sarampo entre a população portuguesa, revelou a Direção-Geral da Saúde (DGS) na tarde desta quarta-feira. O número revela um caso novo em relação aos últimos dias, indicando que a epidemia não é expressiva mas continua ativa. Do total de 25 infeções confirmadas até ao momento, 15 (60%) aconteceram entre não vacinados contra o vírus, como foi o caso da jovem de 17 anos que morreu na semana passada vítima de uma pneumonia bilateral decorrente do sarampo.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela DGS, a maioria (64%) dos infetados tem mais de 18 anos e quase metade (48%) são profissionais de saúde. Dos 25 casos confirmados, 12 foram hospitalizados, incluindo a irmã de 13 anos da única vítima mortal da infeção, e apenas um doente permanece internado.

A região de Lisboa e Vale do Tejo reúne o maior número de infeções, num total 17 casos confirmados. Desde o início do ano, as autoridades de saúde receberam 95 notificações de sarampo.