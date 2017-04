Youtuber Diogo Sena ensina aos jovens porque é importante votar

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) lançou este domingo, 23 de abril, um vídeo para mostrar aos jovens dos 15 aos 30 anos “como e porque é que se vota” e “clarificar dúvidas e ajudar a simplificar” o processo.

O vídeo faz parte de uma campanha intitulada #paradetequeixar que pretende alertar a população jovem para a importância e responsabilidade de votar e servirá como ponto de partida para uma ação mais abrangente que envolve encontros em dez escolas do país.

Nesses encontros será feita uma apresentação do vídeo lançado este domingo e haverá ainda uma conversa informal com os mentores e participantes deste projeto. Assim, estarão presentes um representante da CNE, “para esclarecimentos e dúvidas institucionais”, um representante da Videolotion, a empresa que produziu o vídeo, e ainda Diogo Sena, o protagonista do vídeo. Aliás, na página de Facebook da campanha, o slogan do vídeo é “Votar como? Porquê? Para quê? Ouve mas é o Diogo Sena a explicar e vá, pára lá de te queixar”.

Diogo Sena é reconhecido pelo público jovem porque é um dos mais famosos youtubers do país. Ou seja, tem um canal de YouTube, criado em 2012, quando tinha 17 anos, e que usa para falar sobre todo o tipo de temas, mas de forma cómica. Aliás, é conhecido por ser comediante. O canal foi um sucesso quase instantâneo e não tardou que as marcas começassem a apoiar Diogo.

Além de Diogo Sena, estarão também presentes nos encontros nas escolas mais dois youtubers reconhecidos no país e também eles comediantes. Peperan e Conguito.