Bairrada lança espumante das Aparições. Garrafa nº 1 vai para o Papa

A antecipar a vinda do Papa Francisco a Portugal, a 12 e 13 de maio e a data em que se celebra o centenário das aparições de Fátima, a associação Rota da Bairrada em conjunto com a Comissão Vitivinícola da Bairrada vão lançar uma edição especial de espumante, limitada a 1917 garrafas, o ano do milagre da Cova da Iria. A garrafa número um vai ser oferecida em mão ao Papa Francisco, esta quarta-feira, dia em que se desloca ao Vaticano uma comitiva de produtores e representantes das duas entidades vinícolas da região.

O espumante que assinala a efeméride tem por rótulo o símbolo “1917-2017 Centenário das Aparições de Fátima”, a imagem de Sua Santidade e três pombas, que simbolizam a paz e a Santíssima Trindade.

O desafio do lançamento de um espumante alusivo ao centenário das aparições foi lançado pela Comissão Vitivinícola da Bairrada aos produtores da região, iniciativa a que aderirem 12 produtores, dispostos a doarem uma porção do seu vinho colheita de 2015, numa operação concluída em março.

Sem fins lucrativos, a receita da venda do espumante irá reverter para uma instituição de solidariedade social, que será anunciada em breve bem como com os pontos de venda desta edição especial de espumante, cujas garrafas foram também doadas pela Verallia e as rolhas pela Corticeira Amorim.

Em comunicado, Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada, refere que será um momento único para as gentes “que fazem da Bairrada o que ela é hoje”, sendo a iniciativa “um marco de que todos se poderão orgulhar”.