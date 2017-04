Internada a irmã da jovem morta com sarampo

Ao final da tarde de domingo um das duas irmãs da jovem de 17 anos esta semana morta (com uma pneumonia bilateral provocada pelo vírus do sarampo) foi hospitalizada no D. Estefânia em Lisboa. Apresenta sintomas de sarampo. Esta menina de 12 anos não estava vacinada e terá contraído a infeção no contacto com a irmã (também não vacinada).

O caso aparentemente não é grave mas dada a evolução clínica fatal verificada no caso da irmã mais velha, por prudência foi decidido colocá-la hoje sob observação médica. Como o Expresso noticiou esta semana há ainda uma outra irmã mais nova, de 5 anos, que também não esta vacinada contra o sarampo.

A epidemia de sarampo está a atingir vários países da Europa e em Portugal há já 21 casos confirmados, a maioria dos quais na região de Lisboa e em jovens adultos. Até agora o único caso fatal foi o da referida adolescente de 17 anos que terá sido contagiada no hospital de Cascais por um bebé de 13 meses que ainda não tinha tomado a primeira dose aos 12 meses por ter estado febril.