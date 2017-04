Cientistas lançam ‘Carta aberta’ contra a exploração de petróleo

A uma semana da Marcha Mundial do Clima, planeada para 29 de abril, perto de sete dezenas de cientistas portugueses assinaram uma "Carta Aberta", em que chamam a atenção para “a insuficiência das medidas tomadas até agora pelos poderes públicos nacionais e internacionais” no sentido de cumprirem os compromissos assumidos na Cimeira de Paris para combater as alterações climáticas.

Entre os signatários contam-se o geofísico Filipe Duarte Santos (presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável), o filósofo Viriato Soromenho Marques (professor catedrático na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa), a engenheira do ambiente Júlia Seixas (professora na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Nov), a socióloga Luísa Schmidt (investigadora do Instituto de Ciências Sociais), ou o economista e político Francisco Louçã.

Na carta intitulada "Combustíveis fósseis e alterações climáticas: resposta a uma preocupação científica e social", lembram que “é urgente pôr fim às emissões de gases de efeito de estufa” e que “o conhecimento já existente permite abandonar os combustíveis fósseis em favor de energias limpas”.

Defendendo “a cessação de todos os contratos em vigor” para a prospeção e exploração de petróleo em Portugal — uma vez que ainda existem áreas com concessões autorizadas ao largo de Aljezur, de Peniche e na zona de Alcobaça-Batalha — apelam também à recusa de emissões de novas licenças.

“A exploração de combustíveis fósseis em Portugal é, justamente, um dos grandes problemas que temos de enfrentar do ponto de vista da cidadania e das ciências que fazemos”, escrevem, argumentando que “a persistência de uma economia predadora do carbono inviabiliza os compromissos políticos nacionais assumidos nas Cimeiras do Clima e defrauda as expectativas das populações”.

Sublinhando os riscos que a exploração de hidrocarbonetos tem para “os territórios, mares e rios, a atmosfera, formas e cadeias de vida insubstituíveis”, assumem optar por “um compromisso com o planeta Terra e as vidas que humanas e não-humanas que dele dependem”.

No próximo sábado, 29 de abril, os signatários juntar-se-ão a muitos outros activistas em Lisboa, Porto e Aljezur na Marcha Mundial do Clima. O movimento que tem na base a contestação às políticas da administração Trump a favor dos combustíveis fósseis estende-se a centenas de outras cidades espalhadas pelo mundo.

Em Portugal, o combate aos combustíveis fósseis será o mote para muitas das palavras de ordem. João Camargo, do movimento Climáximo, uma das entidades organizadoras das três marchas nacionais sublinha que “é preciso reagir à autorização dos furos de prospeção de petróleo ao largo de Aljezur, de Peniche e on shore na zona de Alcobaça". O ambientalista argumenta que "Portugal não pode avançar com a exploração de combustíveis fósseis, quando é necessário cortar radicalmente as emissões de gases com efeito de estufa".