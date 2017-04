IGAS analisa consultas a mortos

A Unidade de Saúde Familiar Lusitânia, em Évora, suspeita de ter registado pelo menos dez consultas a mortos, vai ser investigada pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde. A alegada fraude, denunciada pelo Expresso, terá ocorrido entre 2013 e 2016 para aumentar os rendimentos da equipa.

O inquérito preliminar da Administração Regional de Saúde do Alentejo diz que as suspeitas “são uma matéria complexa que terá de ser analisada por uma entidade externa com competência para investigar”.