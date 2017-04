Adepto do Sporting morto junto ao Estádio do Benfica

Um homem de 41 anos foi atropelado hoje às 2h40 junto à rotunda Sul do Estádio do Benfica, em Lisboa. A notícia avançada pelo Correio da Manhã foi confirmada ao Expresso por uma fonte policial. A vítma era italiana e adepto da Fiorentina mas tinha ligações à claque do Sporting, Juve Leo.

O autor do atropelamento pôs-se em fuga e, de acordo com a mesma fonte, não foi foi tirada a matrícula do veículo.

O crime ocorreu depois de um confronto entre elementos da claque do Sporting e da claque do Benfica junto ao Estádio da Luz. O caso já está a ser investigado pela brigada de homícidios da Polícia Judiciária.

O Expresso sabe que a PJ recolheu imagens de várias câmaras existentes no local mas, pelo menos até agora, não há imagens do atropelamento.