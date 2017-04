A satisfação sexual está associada à satisfação no relacionamento, defende Erick Janseen, especialista doutorado em Psicologia e que participa esta sexta-feira no seminário internacional “Investigação sobre Sexualidade Humana” na Universidade do Porto.

Em entrevista à Lusa, via correio eletrónico, Erick Janssen, doutorado em Psicologia pela Universidade de Amesterdão (Holanda) e professor do Institute for Family and Sexuality Studies da Universidade Católica de Leuven (Bélgica), avançou que depois de duas décadas de investigação se pode concluir que “a satisfação sexual está associada à satisfação no relacionamento”.

Apesar da associação que se estabelece entre os dois conceitos - satisfação sexual e satisfação no relacionamento -, o especialista holandês refere que o conhecimento sobre como os aspetos sexuais têm um impacto positivo, ou negativo, num relacionamento é “ainda limitado”.

“Nos últimos anos, assistimos a um crescente interesse, tanto de sexólogos, como de especialistas em relacionamentos, nos processos sexuais didáticos e na respetiva relevância, para explicar a ligação entre satisfação sexual e a satisfação no relacionamento”, conta o psicólogo que esta sexta-feira apresenta novas descobertas sobre sexualidade em relacionamentos próximos.

O especialista revelou ainda que “a investigação sobre o papel das diferenças individuais e da semelhança do casal (por exemplo, no apego e resposta sexual) nas interações e padrões de comunicação entre o casal e nas motivações sexuais também vão ser discutidos”.

Os estudos mostram que a facilidade com que alguém se excita sexualmente, ou como alguém é facilmente inibido, vaticina o funcionamento e a satisfação sexual, especialmente nas mulheres, revelou o especialista.

Erick Janssen encerra esta sexta-feira o seminário internacional “Investigação sobre Sexualidade Humana” com a conferência “New diretions in the study of sex and relationships” (“Novas direções no estudo do sexo e dos relacionamentos”), marcada para as 18h, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.

Erik Janssen editou recentemente a obra de referência “Psychophysiology of Sex” (“Psicologia do Sexo”) e recebeu vários prémios científicos, destacando-se os galardões Hugo Beigel Research Awards para melhor artigo publicado no Journal of Sex Research em 2000 e 2002.