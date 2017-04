Augusto Santos Silva: “Temos de usar os nossos recursos científicos na diplomacia e na política externa”

Portugal "tem uma posição privilegiada na interação entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul e, nesse contexto, os Açores têm uma localização estratégica para criação de uma rede de investigação para o espaço, os oceanos, o clima e a energia", afirmou esta sexta-feira Augusto Santos Silva nos Açores.

O ministro dos Negócios Estrangeiros falava na conferência sobre a criação do AIR Center - Centro Internacional de Investigação do Atlântico nos Açores, que está a decorre na Praia da Vitória, na ilha Terceira. Santos Silva definiu três objetivos fundamentais para Portugal: "usar sistematicamente os nossos recursos científicos e tecnológicos na diplomacia e na política externa, tirar partido da localização estratégica dos Açores e da centralidade do Atlântico, e valorizar as relações bilaterais com a ciência e a tecnologia".

AIR Center: "um projeto baseado no diálogo entre governos, academia e indústria"

Augusto Santos Silva destacou também a metodologia que está a ser usada no processo de debate e de criação do AIR Center, "porque é um projeto baseado no diálogo entre governos, a academia e a indústria", por ser uma iniciativa "bottom up", isto é, que está a ser desenvolvida de baixo para cima, e devido à sua lógica descentralizada, em rede.

"Há quatro razões para o AIR Center ser importante", salientou o ministro: "a sua articulação com os objetivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, a construção de infraestruturas científicas comuns a vários países, a cooperação entre o Norte e o Sul do Atlântico, e a atração de muitos "players " importantes para além desta região, como a Índia e a China".

Integrar a investigação do espaço, clima, energia, oceanos e ciência de dados através da cooperação entre os países do norte e do sul do Atlântico, é a aposta inovadora a nível mundial do AIR Center. Mas ficou claro nos debates realizados na conferência entre governantes, cientistas e empresários que o grande motor do centro internacional de investigação vai ser a atividade espacial, da qual dependem todas as outras áreas.

A instalação inicial do AIR Center-Centro Internacional de Investigação do Atlântico, com sede nos Açores, deverá estar concluída em 2018, e a ratificação da sua forma jurídica e o seu plano financeiro terão de estar prontos até ao final de 2017, segundo uma das conclusões aprovadas na conferência da Praia da Vitória. E um estudo encomendado pelo Ministério da Ciência à empresa Airbus Safran Launchers recomenda a construção de uma base espacial low cost para o lançamento de pequenos satélites na ilha de Santa Maria.

Vasco Cordeiro: reparar os maus resultados da Cimeira das Lajes de 2003

O Presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, chamou a atenção "para o simbolismo da conferência, que é uma verdadeira cimeira da ciência e um compromisso para melhor o nosso futuro", e uma espécie de "reparação de uma outra cimeira realizada há anos que deu maus resultados".

Vasco Cordeiro referia-se à Cimeira das Lajes realizada em 2003, onde George W. Bush, Tony Blair, José Maria Aznar e Durão Barroso decidiram a invasão militar do Iraque para supostamente eliminar armas de destruição maciça escondidas pelo regime de Sadam Hussein.

O governante deixou ainda três ideias que devem marcar o projeto do AIR Center: "ambição na cooperação internacional baseada na ciência e no conhecimento e ambição de os Açores serem uma âncora para o estudo do espaço, dos oceanos e da Terra; compromisso político e na mobilização de recursos para a próxima fase do projeto (a sua concretização); e responsabilidade".