D. Manuel Clemente: “É com muita alegria que recebemos a notícia da canonização”

Cardeal patriarca de Lisboa considerou que “mais viva fica ainda a celeste notícia que aí mesmo nos transmitiram” em Fátima

O cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente, saudou esta quinta-feira "com muita alegria" a notícia da canonização dos dois pastorinhos Jacinta e Francisco, a 13 de maio pelo Papa Francisco, em Fátima.

"É com muita alegria que recebemos a notícia da canonização de Francisco e Jacinta na sua terra", escreveu Manuel Clemente na sua conta do Twitter (twitter.com/patriarcalisboa).

O patriarca acrescenta, num segundo tweet, uma referência à mensagem de Fátima: "Mais viva fica ainda a celeste notícia que aí mesmo nos transmitiram!"

O Vaticano anunciou esta quinta-feira que o Papa Francisco vai canonizar os dois pastorinhos Jacinta e Francisco durante a sua visita a Fátima, a 13 de maio.

O anúncio foi feito por Francisco no Consistório, reunião formal de cardeais, no Palácio Apostólico do Vaticano, em que foram fixadas as datas para a cerimónia de canonização de 37 futuros santos.

Francisco e Jacinta morreram ainda crianças, pouco depois de, com a sua prima Lúcia de Jesus (1907-2005), terem estado na origem do fenómeno de Fátima, entre maio e outubro de 1917.