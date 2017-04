Confirmada canonização de Francisco e Jacinta Marto a 13 de maio

O Vaticano anunciou esta manhã que os pastorinhos de Fátima vão ser canonizados a 13 de maio, numa cerimónia liderada pelo Papa

O Papa Francisco confirmou esta quinta-feira que Jacinta e Francisco Marto vão ser canonizados no próximo dia 13 de maio, durante a visita do líder da Igreja Católica no âmbito do centenário das aparições.

A decisão foi tomada durante o Consistório Público, reunião formal de cardeais, que teve lugar esta manhã no Vaticano, onde foram escolhidas as datas para a cerimónia de canonização de 37 futuros santos.

“O Santuário de Fátima volta assim a ser o palco de uma cerimónia no processo de canonização de Francisco e Jacinta, depois de, a 13 de maio de 2010, João Paulo II ter presidido ali à beatificação dos dois videntes”, afirma o santuário português num comunicado citado pela agência Ecclesia.

A canonização dos pastorinhos surge depois de o Papa Francisco ter aprovado no passado dia 23 de março o milagre necessário para concretizar esse processo, a cura de uma criança brasileira.

Há 17 anos, também no aniversário das aparições (13 de maio de 2000), Jacinta e Francisco foram beatificados numa cerimónia liderada por João Paulo II em Fátima.

O Papa Francisco visita Fátima a 12 e 13 de maio para o centenário das aparições.