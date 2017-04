Bispo de Leiria: Centenário das aparições atinge “todo o esplendor” com canonização 

O Centenário das Aparições atinge "todo o seu esplendor" com a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto, anunciada esta quinta-feira pelo Papa Francisco para 13 de Maio, em Fátima, defendeu o bispo de Leiria-Fátima, António Marto.

Numa declaração divulgada através de um vídeo distribuído pelo Santuário de Fátima, António Marto disse ainda ter recebido a notícia com "indizível alegria".

"É com indizível alegria que acabámos de receber a notícia de que a canonização dos beatos Francisco e Jacinta Marto será em Fátima, sob a presidência do Santo Padre, precisamente na data da primeira aparição em que os pastorinhos viram a Linda Senhora revestida de luz", disse.

António Marto acrescentou que "com a peregrinação do Santo Padre e com a canonização dos pastorinhos em simultâneo, pode-se dizer que o centenário atinge todo o seu esplendor".

"Queria sublinhar, em segundo lugar, que este acontecimento é um grande dom para a nossa diocese de Leiria-Fátima, de onde são originais os pastorinhos, para o santuário de Fátima, para a Igreja em Portugal e para a igreja Universal", disse também.

O bispo de Leiria-Fátima deixou ainda "uma palavra para todos aqueles que reconhecem nos pastorinhos um exemplo luminoso de um caminho de santidade através do Coração Imaculado de Maria que os conduz até Deus".

"Podemos dizer, como o saudoso padre Condor, que a santidade dos pastorinhos é um dos frutos mais belos da mensagem de Fátima. Convidava todos a deixar ecoar esta alegria no íntimo do seu coração, com o hino dos pastorinhos: Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós".