Jovem internada com sarampo em estado muito grave

Equipa médica que assiste a jovem de 17 anos internada no D. Estefânia não estará a conseguir tratar com sucesso a pneumonia bilateral, complicação respiratória do sarampo

O estado de saúde da jovem de 17 anos com sarampo internada nos cuidados intensivos do hospital Dona Estefânia, em Lisboa, agravou-se consideravelmente nas últimas horas, apurou o Expresso junto de fonte hospitalar. Segundo a mesma fonte, a equipa médica não estará a conseguir tratar com sucesso a pneumonia bilateral, complicação respiratória do sarampo. Em comunicado divulgado esta tarde, o Centro Hospitalar de Lisboa Central (a que pertence o D. Estefânia) informou que a jovem estava internada na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos “ventilada, sob sedação” e que o seu “estado clínico é instável”. O hospital recordava nessa nota que não é prática habitual emitir informação clínica pública sobre doentes internados e que só o fazia, a título excecional, por ter autorização da família.