Serviço de Estrangeiros e Fronteiras esteve na zona do acidente em Tires

O SEF deslocou-se ao local onde esta manhã caiu uma aeronave de matrícula suíça. Há cinco mortos confirmados. O facto de aeronave ter matrícula estrangeira exige a presença no local de equipas do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

A queda da avioneta que se despenhou por volta do meio dia desta segunda-feira junto do supermercado Lidl, em Tires, provocou a morte dos quatro ocupantes, diz a agência Lusa, citando uma fonte oficial do GPIAAF - Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários.

O condutor do camião atingido pela aeronave também faleceu.