Queda de aeronave: Um suíço e três franceses entre as vítimas

As vítimas estrangeiras são o piloto e os três passageiros da aeronave, que tinha matrícula suíça

Entre as vítimas da queda do aeronave esta tarde em Tires encontram-se quatro cidadãos estrangeiros: um suíço e três franceses. Neste momento, o SEF está a identificar as vítimas para contactar os familiares, adianta a Proteção Civil.

Entretanto feridos ligeiros foram transportados para o hospital de Cascais, o outro foi assistido no local.

Segundo fonte oficial do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, a aeronave descolou do aeródromo de Tires, tendo-se despenhado cerca de dois mil metros depois da descolagem e caído perto da superfície comercial Lidl.

As primeiras quatro vítimas confirmadas foram o piloto e os três passageiros da aeronave, que tinha matrícula suíça. A outra vítima mortal foi o condutor do camião que se encontrava no parque de estacionamento junto ao armazém do espaço comercial.

Não há vítimas entre os funcionários do LIDL, disse à Lusa fonte da cadeia de supermercados, confirmando que o aparelho caiu junto aos armazéns da loja.