Feto encontrado em caixote de lixo em Lisboa

A morte terá resultado de um eventual aborto. O feto foi encontrado no bairro da Boavista, em Benfica

Um feto do sexo feminino foi encontrado ao final da manhã desta segunda-feira dentro de uma mala num caixote do lixo do bairro da Boavista, em Benfica, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (COMETLIS).

A morte terá resultado de um eventual aborto e a PSP ainda se encontra no local à espera de uma ordem judicial para remoção do corpo.

Segundo o COMETLIS, a ocorrência foi comunicada cerca das 12h45.