Dois homens e duas mulheres seguiam na aeronave que caiu em Tires

Dois homens e duas mulheres eram os ocupantes da aeronave que esta segunda-feira se despenhou em Tires, concelho de Cascais, num acidente que provocou cinco mortos, disse à agência Lusa fonte ligada ao sector da aviação.

De acordo com a mesma fonte, o piloto era um homem de nacionalidade suíça e os passageiros duas mulheres e um homem de nacionalidade francesa.

Cinco pessoas morreram esta segunda-feira após a queda de uma aeronave com matrícula suíça, junto ao parque de descargas do supermercado LIDL em Tires.

A aeronave atingiu ainda uma habitação e um anexo situados junto à superfície comercial, tendo os seus habitantes – nove pessoas – ficado desalojados.

A aeronave descolou do aeródromo de Tires pelas 12h, tendo-se despenhado cerca de dois quilómetros depois, causando a morte dos quatro ocupantes e de uma pessoa que estava em terra, no parque de descargas do supermercado, alegadamente o condutor do camião onde o aparelho embateu.

O comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, André Fernandes, tinha indicado esta tarde que os ocupantes eram todos adultos.

Segundo fonte da Proteção Civil, o aparelho dirigia-se para Marselha, no Sul de França.

Além das vítimas mortais, há ainda a registar quatro feridos ligeiros, por inalação de fumo, dois dos quais foram assistidos no local e os outros dois transportados para o hospital de Cascais.

Fonte da cadeia de supermercados confirmou à Lusa que a aeronave caiu junto dos armazéns da loja de Tires e especificou que não há vítimas entre os funcionários do LIDL.

O supermercado encontrava-se, na altura do acidente, com alguns clientes, mas, segundo André Fernandes, as pessoas saíram do estabelecimento sem problemas de maior, depois de ativados os procedimentos de segurança.

No local esteve o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a acompanhar as operações de socorro, que mobilizaram 93 operacionais e 33 viaturas.

O acidente obrigou ainda ao corte do trânsito na Avenida Amália Rodrigues, em Tires, à montagem de um perímetro de segurança e ao encerramento temporário do aeródromo de Tires, que reabriu às 14h20.

Uma extensa coluna de fumo ergueu-se por entre as casas da zona, com dezenas de pessoas a assistir às operações.

Fonte do setor aeronáutico indicou à Lusa que o aparelho é um Piper, modelo Cheyenne II, bimotor.