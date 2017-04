“Decorrem as operações de salvamento das vítimas”: o comunicado na íntegra sobre o acidente em Tires

"O aeródromo municipal de Cascais informa que hoje, pleas 11h05, o voo de um operador privado Symbios orthopedic, envolvendo uma aeronave PA-31 de descolava de Cascais com destino a Marselha, com 3 passageiros e 1 tripulante a bordo, sofreu um acidente fora do espaço aeroportuário. Foi de imediato acionado o plano de emergência do aeródromo e, dessa forma, acionados os meios internos e externos para fazer face a este acidente. De momento decorrem as operações de salvamento das vítimas.

Em função destas operações serão oportunamente divulgadas mais informações.

O Aeródromo municipal encontra-se neste momento fechado ao tráfego aéreo."