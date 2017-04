Condutor de camião e 4 ocupantes de aeronave morrem após despenhamento em Tires

Uma aeronave ligeira despenhou-se ao final da manhã com quatro ocupantes, tendo batido num camião de abastecimento no armazém do Lidl, em São Domingos de Rana, na zona de Tires. A informação foi confirmada ao Expresso por fonte dos Bombeiros Voluntários da Parede. Pelo menos cinco pessoas morreram: os quatro ocupantes e o condutor do camião – e quatro pessoas ficaram feridas. Não se sabe ainda se há mais vítimas. Nesta altura, decorrem as operações de “salvamento das vítimas”, segundo um comunicado da Câmara de Cascais.

O aparelho – um bimotor turboprop da marca PA31 (Piper Navajo) e com matrícula suíça (HB-LTI) – caiu cerca de dois minutos após a descolagem no aerodrómo de Tires com um tripulante e três passageiros, adiantou fonte do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves (GPIAA). O alerta foi dado por volta do meio-dia, de acordo com a PSP. Neste momento, o aeródromo de Tires encontra-se fechado ao tráfego aéreo.

Entre as vítimas encontram-se quatro cidadãos estrangeiros: um suíço e três franceses. Quatro feridos ligeiros foram transportados entretanto para o hospital de Cascais.

“Está uma confusão enorme. Só se vê uma grande nuvem de fumo e várias ambulâncias a chegar. Um tanque do aeródromo de Tires foi o primeiro que chegou e começou a apagar o fogo junto ao armazém do Lidl, onde costumam estar vários trabalhadores”, relatou ao Expresso Maria do Carmo, funcionária de uma loja situada frente ao Lidl.

No local encontram-se 50 elementos e 18 viaturas dos bombeiros de Alcabideche, Parede e Carcavelos, além da PSP, INEM e SEF. Toda a equipa do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves está a tentar apurar as razões do acidente. Entretanto, o Presidente da República e o autarca de Cascais também já chegaram ao local.

“Foi de imediato acionado o plano de emergência do aeródromo e, dessa forma, acionados os meios internos e externos para fazer face a este acidente”, afirna a Câmara de Cascais em comunicado.

O aparelho partiu de Genebra na sexta-feira com escala em Marselha, de onde seguiu para Cascais, aterrando às 12h51 no aeródromo de Tires.

(Em atualização)