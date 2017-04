Avioneta despenha-se em zona habitacional de Tires

Uma aeronave despenhou-se por volta do meio dia junto do supermercado Lidl, em Tires, confirmou ao Expresso fonte da PSP. No local encontram-se os bombeiros de Alcabideche, Parede e Carcavelos

Uma aeronave ligeira despenhou-se ao final da manhã com quatro ocupantes junto de um camião de abastecimento no armazém do Lidl em São Domingos de Rana, disse ao Expresso fonte dos Bombeiros Voluntários da Parede.

O aparelho – um bimotor turboprop da marca PA31 (Piper Navajo) e de matrícula suíça HB-TI – caiu logo a seguir à descolagem no aerodrómo de Tires com um tripulante e três passageiros a bordi. Desconhece-se ainda o número de vítimas, segundo a Proteção Civil.

No local encontram-se os bombeiros de Alcabideche, Parede e Carcavelos, além do INEM. O alerta foi dado por volta do meio-dia, de acordo com a PSP.

(Em atualização)