Reedição de “Portugal Amordaçado”, de Mário Soares: evento de lançamento na Gulbenkian a 18 de abril

O Expresso, em parceria com a Fundação Mário Soares convida os seus leitores a assistir, no dia 18 de abril, às 18h, na Fundação Calouste Gulbenkian, ao lançamento da reedição da obra “Portugal Amordaçado”, de Mário Soares – que será oferecida com o Expresso a partir de 22 de abril.

Esta iniciativa conta com o Alto Patrocínio da Assembleia da República e com a presença de Sua Excelência o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Serão ainda oradores Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o fundador do Expresso e Presidente da Impresa, Francisco Pinto Balsemão e também Isabel Soares e João Soares.

Contamos também consigo para esta homenagem a Mário Soares, bem como a todos os lutadores pela liberdade. Inscreva-se através de eventos@impresa.pt ou 96 331 8663. Inscrições limitadas à lotação da sala.