Ministra promete estatuto do bombeiro profissional ainda este ano

A ministra da Administração Interna disse esta quinta-feira que, ainda este ano, será aprovado o estatuto do bombeiro profissional, que deverá contemplar o regime de exceção da idade da reforma, idêntico ao previsto para forças e serviços de segurança.

Questionada pela deputada do Bloco de esquerda Sandra Cunha sobre a contagem dos anos para a reforma dos bombeiros profissionais, Constança Urbano de Sousa disse que "está a ser ultimado um anteprojeto para o estatuto".

"Neste momento, está a ser ultimado um anteprojeto para o estatuto profissional que engloba as questões da reforma e que alinha com o previsto para as forças e agentes de segurança", disse a ministra em debate no plenário, salientando que são necessárias ainda algumas consultas públicas.

Quanto aos bombeiros voluntários, a ministra adiantou que também está em fase de negociação uma proposta para um novo código, sendo necessário, porque há muita legislação dispersa, "um esforço de codificação".

"As questões das reformas nos bombeiros voluntários, também serão equacionadas", garantiu a governante.