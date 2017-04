Guia Boa Cama Boa Mesa: Restaurante LOCO e Belmond Reid's Palace vencem em 2017

A edição 2017 do Guia Boa Cama Boa Mesa premiou o Restaurante LOCO em Lisboa com o Garfo de Platina e o hotel madeirense Belmond Reid's Palace com a Chave de Platina. A cerimónia decorreu esta tarde no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa.

O Guia Boa Cama Boa Mesa 2017 está à venda a partir de sexta-feira, 14 de abril, por €9,90. Paralelamente vai estar disponível a APP Boa Cama Boa Mesa 2017, para iOS e Android.

OS MELHORES DO PAÍS

No ano em que celebra 125 anos de portas abertas, o mais antigo hotel da Ilha da Madeira é galardoado com a Chave de Platina, destinada a premiar o melhor hotel de Portugal. Recentemente remodelado, apresenta-se com um clássico da hotelaria, sempre na moda, com detalhes de elegância, requinte e exclusividade.

Na vertente Boa Mesa cabe ao Restaurante LOCO ser distinguido na edição deste ano com o Garfo de Platina, por ter sido considerado o melhor restaurante de Portugal. Alexandre Silva, chefe e proprietário do restaurante ganha igualmente o prémio de Chef do Ano para o Guia.

O Boa Cama Boa Mesa considerou ainda o hotel Pedras do Mar Resort & SPA, nos Açores, como hotel revelação do ano. O algarvio restaurante Mon-Chic, do hotel Macdonald Monchique Resort & SPA, em Monchique, foi distinguido como Restaurante Revelação.

O Júri Prémio Carreira 2017, do guia Boa Cama Boa Mesa, atribuiu o Prémio Carreira 2017, a Evaristo Cardoso, fundador e proprietário do restaurante Solar dos Presuntos, em Lisboa.

MELHORES ENTRE OS MELHORES

O Restaurante LOCO, liderado por Alexandre Silva sobressai por apresentar, apenas ao jantar, um menu “loco”e único. Lisboa já merecia um restaurante assim. Desde o primeiro minuto que se percebeu que este projeto em nome próprio iria agitar a oferta gastronómica da cidade.

Já o Belmond Reid's Palace, recentemente remodelado, continua a guardar segredos nos elegantes corredores espalhados pelo edifício, distinguindo-se pela elegância discreta com que cada hóspede é tratado e depois dos pequenos detalhes, em especial nas 35 suítes e 128 quartos, a maioria com vista para o mar e para a baía do Funchal. Cada noite neste hotel, um dos mais antigos do país, é uma experiência única, daquelas obrigatórias pelo menos uma vez na vida.

LISTA DE PREMIADOS BOA CAMA BOA MESA 2017

BOA MESA

Garfo de Platina: LOCO – Lisboa

Garfo de Ouro

Alma – Lisboa

Antiqvvm – Porto,

Belcanto – Lisboa

Casa de Chá da Boa Nova – Matosinhos, Porto

Feitoria – Lisboa

Ferrugem – Vila Nova de Famalicão, Braga

Fortaleza do Guincho – Cascais, Lisboa

Il Gallo D’Oro – Funchal, Madeira

Kanazawa – Lisboa

LAB by Sergi Arola – Sintra, Lisboa

Largo do Paço – Amarante, Porto

Mesa de Lemos – Viseu

O Paparico – Porto

Ocean – Lagoa, Faro

Pedro Lemos – Porto

Pequeno Mundo – Loulé, Faro

Rei dos Leitões – Mealhada, Aveiro

Restaurante Esporão – Reguengos de Monsaraz, Évora

Restaurante G – Bragança

Restaurante L’AND – Montemor-o-Novo, Évora

Restaurante The Yeatman – Vila Nova de Gaia, Porto

São Gabriel – Loulé, Faro

Vallécula – Guarda

Vila Joya – Albufeira, Faro

Vista Restaurante – Portimão, Faro

Chef do Ano: Alexandre Silva, Restaurante LOCO

Revelação do Ano: Mon Chic – Monchique, Faro

BOA CAMA

Cave de Platina: Belmond Reid’s Hotel – Funchal, Madeira

Chave de Ouro

Areias do Seixo Charm Hotel - Torres Vedras, Lisboa

Carmo’s Boutique Hotel – Ponte de Lima, Viana do Castelo

Casas do Côro – Meda, Guarda

Conrad Algarve – Loulé, Faro

Convento do Espinheiro – Évora

Flores Village Hotel & SPA – Porto

H2otel – Congress & Medical SPA – Covilhã, Castelo Branco

Herdade da Malhadinha Nova – Country House & SPA – Beja

InterContinental Porto - Palácio das Cardosas – Porto

Martinhal Beach Resort & Hotel – Sagres, Faro

Myriad by SANA Hotels – Lisboa

Penha Longa Resort – Sintra, Lisboa

Pestana Vintage Porto – Porto

Quinta das Lágrimas – Coimbra

Rio do Prado – Óbidos, Leiria

Ritz Four Seasons Hotel Lisboa – Lisboa

São Lourenço do Barrocal – Reguengos de Monsaraz, Évora

Savoy Saccharum Resort & SPA – Calheta, Madeira

Six Senses Douro Valley – Lamego, Viseu

Sublime Comporta – Grândola, Setúbal

Terra Nostra Garden Hotel – Ilha de S. Miguel, Açores

The Yeatman – Vila Nova de Gaia, Porto

Vidago Palace Hotel – Chaves, Vila Real

Vila Monte Farm House – Olhão, Faro

Vila Vita Parc – Lagoa, Faro

Revelação do Ano: Pedras do Mar Resort & SPA – Ilha S. Miguel, Açores

