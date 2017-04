Praça de Touros e monumento ao forcado vandalizados durante a madrugada em Vila Franca de Xira

"Tortura, vergonha e sangue" são algumas das palavras que se podem ler nos muros da praça de touros Palha Branco, onde este domingo está agendado um festival taurino. Situação já foi reportada pela autarquia à PSP

A praça de touros de Vila Franca de Xira e o monumento ao forcado foram vandalizados durante a noite de sábado, situação já reportada pela Câmara à PSP, anunciou hoje o município.



"Tortura, vergonha e sangue" são algumas das palavras que se podem ler nos muros da praça de touros Palha Branco, onde este domingo está agendado um festival taurino, comemorativo dos 85 anos do Grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira. Além da praça de touros também o monumento ao forcado e parte do Parque Urbano do Cevadeiro foram vandalizados.



Em comunicado, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita (PS), afirmou que se trata de "um atentado inadmissível e antidemocrático contra o Património e Cultura" e referiu que o município apresentou na PSP uma queixa contra desconhecidos. "São atos que revelam uma atitude de quem não sabe viver em Liberdade e Democracia e não sabe respeitar a Cultura e Tradições de um Povo", afirmou o autarca.



Esta não é a primeira vez que o monumento ao forcado é vandalizado. Há cerca de três anos foi arrancado parte do rabo do touro que serve de monumento.