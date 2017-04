O canivete suíço

A CAT – que já nos habituou a fazer dispositivos resistentes – inova ao apostar numa tecnologia que vai ter muita utilidade… a muito poucos. No entanto, para a imensa minoria que precisa de fazer medições de temperatura, este S60 assume-se como uma verdadeira “resposta às suas preces”. De resto, estamos perante um dispositivo com todas as características habituais de um terminal Android.

O design não mente e anuncia, logo, que este CAT é um dispositivo para profissionais. Basta pegar-lhe. É pesado, é grande e pouco ergonómico. Características indicadas num terminal que é para “andar na estrada”. Se dúvidas existissem, bastava ver as certificações obtidas. Pode mergulhar este S60 até 5 ou 10 metros e continuar a tirar fotos e a fazer vídeos. Nós não descemos a essas profundidades (já agora, há dois botões frontais que permitem definir a estanquidade do terminal), mas sempre o mergulhamos no lavatório e deixámo-lo lá ficar alguns minutos. E sim… correu tudo bem.

Ainda sobre a resistência, deixámo-lo cair de uma mesa. Uma vez sobre chão de madeira e outra num chão de escritório – revestimento suave. Não aconteceu nada. A certificação diz que o S60 pode cair até alturas de 1,8 m. Parece-nos, pelo revestimento, que os riscos vão aparecer, mas acreditamos que não quebre facilmente. E fizemos ainda mais um teste de resistência: colocámos o telefone no congelador durante alguns minutos a reproduzir um vídeo. Não houve interrupções. Este é um telefone com certificação militar que pode trabalhar – segundo o que está estabelecido na norma – entre os -25 e os +55 graus.

Rápido q.b.

Sim, este é um telefone Android que teria muito a ganhar se o ecrã tivesse um pouco mais de densidade de píxeis. A experiência visual seria mais agradável porque a resolução é boa. O brilho também foi convincente, embora não o tenhamos usado sob luz intensa do sol – nos dias em que o testámos estava a chover. A versão 6.0 do Android é bastante limpa, mas há acesso a várias apps específicas para um telefone deste tipo e até a uma loja especial. Simpático por parte do fabricante.

E, finalmente, a câmara. Foi engraçado detetar zonas de calor e perceber se o ar condicionado da redação estava realmente a funcionar. Também foi interessante ver que zonas das máquinas é que têm mais intensidade de calor. A utilização da app da Flir (que vende um acessório para o iPhone e para Androids que dá a esses dispositivos a capacidade de criar imagens térmicas – custa 279 euros) é bastante rápida e as imagens podem ser guardadas – até podemos usar alguns filtros. Durante o nosso teste, a app bloqueou algumas vezes.

Caracteristicas CAT S60

Preço: €680 | Conectividade: 4G, Dual SIM, GPS, Glonass, aGPS, Beidou, NFC, MicroUSB, MicroSD (até 128 GB), Wi-Fi, Bluetooth 4.1 | Processador: oito núcleos a 1,5 GHz | Memória RAM: 2 GB | Armazenamento: 3 GB | Bateria: 3800 mAh | Dimensões: 147,9x73,4x12,66 mm | Peso: 223 g