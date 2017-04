Alegadas pressões de Portas em obra da NATO geram queixa contra Mota Engil

O antigo vice-Primeiro Ministro e ex-líder do CDS, Paulo Portas, é peça-chave numa denúncia que o Ministério Público recebeu a propósito de um concurso internacional para a construção da Escola da NATO em Oeiras. A queixa foi apresentada pela construtora Tecnorém e sustenta que "houve um claro favorecimento da sociedade Mota-Engil" no concurso em causa, na sequência de pressões do seu consultor - Paulo Portas - sobre o diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional, Alberto Coelho, responsável pelo lançamento do concurso e presidente do Conselho de Fiscalização do CDS.

Segundo a notícia avançada na edição deste domingo do "Jornal de Notícias", a proposta da Tecnorém ficou na primeira posição do relatório de avaliação do concurso, pelo que o júri propôs que a empreitada lhe fosse adjudicada, por ser "economicamente mais vantajosa". Mas depois de uma reclamação da Mota-Engil - que tinha ficado em segundo lugar -, a empresa de Ourém acabou por ser excluída do concurso e a obra foi adjudicada à construtora de que Paulo Portas é consultor desde que saiu do Governo.

Ora a exclusão, sustenta a denúncia da Tecnorém, ocorreu "sem fundamento e em contradição com a posição anteriormente defendida" pela mesma direção-geral e por um júri com o mesmo presidente. E terá ocorrido depois de o diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional ter sido "abordado pelo ex-ministro da Defesa e ex-vice-Primeiro Ministro, Dr. Paulo de Sacadura de Cabral Portas, conhecidos de longa data por razões profissionais (Ministério da Defesa) e das lides político-partidárias (CDS-PP).".

Contactada pelo "JN", a Mota-Engil garante, no entanto, que conduziu todo o processo com "lisura" e justifica a sua reclamação ao primeiro resultado do concurso com o facto de a sua proposta ter apresentado um valor mais baixo do que a da Tecnorém em 1,4 milhões de euros.

O "JN" escreve ainda que a denúncia deu entrada no Departamento Central de Investigação e Acção Penal a 9 de fevereiro mas que até ao momento não há confirmação da abertura de qualquer inquérito criminal sobre o concurso para a escola da NATO em Oeira. O contrato com a Mota-Engil para esta empreitada já foi, de resto, como recorda o jornal, assinado a 27 de março apesar ade a Tecnorém ter intentado uma ação no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria a impugnar o resultado do concurso.