Taylor's e Graham's, os Portos oficiais de Sua Majestade

Por decreto da Rainha de Inglaterra, a Symington Family Estates foi credenciada com o 'Royal Warrant' para o Vinho do Porto Graham's, “uma honra” saudada pelos proprietários e colaboradores nas vinhas do Douro e armazéns em Vila Nova de Gaia. Uma distinção que não é inédita na Graham's, como referiu esta sexta-feira Johnny Symington, lembrando que o seu bisavô também recebeu o Alvará Real do Rei George V para o Vinho do Porto Dow's.

Em comunicado, a casa de vinhos do Porto e mesa adianta ser um orgulho estar na quarta e quinta geração da família que continua a “garantir o reconhecimento e crescimento da empresa”. Em 2012, foi lançado o Grahm's 1952, colheita selecionada para comemorar o Jubileu de Diamante da Rainha Isabel II.

'Royal Warrant of Apppointment', marca de reconhecimento de que o seu detentor é fornecedor regular de Sua Majestade, acaba de distinguir outra das mais antigas casas de Vinho do Porto, a Taylor's, fornecedora há longos anos da Casa Real britânica.

Em comunicado, o grupo refere que, embora os privilégios associados ao alvará sejam usufruídos pela empresa, o 'Royal Warrant' foi concedido a Adrian Bridge, diretor geral da Taylor's, a quem cabe representar a empresa nas comunicações oficiais com a Casa Real. Adrian Bridge salienta a título de curiosidade que o tributo coincide com o 325º aniversário da Taylor's.

“Penso que não haverá maior honra para marcar esta importante etapa na nossa longa história”, frisa, elogiando a equipa da casa pelos “padrões de excelência” que permitiram o reconhecimento real.