Mil estudantes portugueses expulsos de Espanha por desacatos

Jovens estavam numa estância em Benalmádena, na viagem de finalistas do secundário

Mil estudantes portugueses do ensino secundário foram expulsos de uma unidade hoteleira em Benalmádena, no sul de Espanha, por desacatos e mau comportamento, disse à Lusa fonte da Direção Nacional da PSP. A notícia foi avançada este sábado pelo jornal Correio da Manhã.

Os jovens encontravam-se naquela estância turística a participar numa viagem de finalistas do ensino secundário.

Segundo fonte da PSP, que está a acompanhar o caso em colaboração com as autoridades espanholas, metade dos mil estudantes já saíram do hotel e estão de regresso a Portugal.

Benalmádena, Marina D'Or e Punta da Umbria são alguns dos destinos tipicamente escolhidos por milhares de estudantes porrtugueses do ensino secundário para realizar a viagem de finalistas do secundário.