Fátima: só camiões credenciados poderão aproximar-se do Santuário na visita do Papa

O reforço de segurança por ocasião da visita do Papa a Fátima vai fazer com que apenas os veículos e condutores devidamente credenciados para o efeito possam circular nos arredores do Santuário de Fátima. A informação é avançada na edição de hoje do "Jornal de Notícias" que, citando fontes da GNR, enquadra a medida numa estratégia de defesa contra eventuais ataques terroristas como os ocorridos em Nice, Berlim ou Estocolmo.

Para colocar este plano em marcha, segundo o "JN", a GNR irá montar barragens policiais em vários locais e recorrerá também a barreiras de cimento que inviabilizem a circulação de camiões não autorizados nas zonas delimitadas de segurança (à semelhança do que a PSP já fez em Lisboa e no Porto na última passagem de ano).

De forma a garantir que nenhum terrorista conseguirá furar este plano de segurança, as credenciais de cada motorista terão de estar obrigatoriamente associadas ao respetivo camião que conduzem. Este será, segundo as mesmas fontes, um de "vários planos de contingência para fazer face a vários tipos de ameaça" que poderão surgir durante a visita do Papa Francisco a Fátima nos próximos dias 12 e 13 de maio.