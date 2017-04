Investigação Marquês: corrupção de Sócrates vem de longe

José Sócrates já recebia dinheiros corruptos durante a investigação aos casos Freeport (cuja investigação judicial foi iniciada em 2004) e Face Oculta (de 2010), suspeita o Ministério Público. E foi por causa da mediatização destes casos, e dos processos de investigação associados, que o antigo primeiro-ministro se terá tornado mais prudente na ocultação de dinheiros recebidos.

É o que se retira do despacho de indiciação do Ministério Público, apresentado no interrogatório a José Sócrates a 13 de março passado, a que a revista “Sábado” teve acesso, publicando o essencial desse relatório na sua edição desta quinta-feira nas bancas.

Segundo a “Sábado”, o relatório “dá ainda a entender que Sócrates foi corrompido enquanto se verificavam os casos Freeport (autorização e licenciamento de um outlet na zona de Alcochete, distrito de Setúbal) e Face Oculta (concursos ganhos por um sucateiro de Aveiro) e que foi devido ao impacto mediático destes processos que o político encetou novas estratégias de dissimulação dos milhos de corrupção que acertou com o empresário Joaquim Barroca, Armando Vara, Hélder Bataglia e o então banqueiro Ricardo Salgado.”



Os dinheiros, segundo a tese do Ministério Público, foram recebidos ou diretamente, ou através de dois testas-de-ferro, o seu primo José Paulo Pinto de Sousa e o amigo Carlos Santos Silva. Segundo o documento citado pela revista, os dinheiros (que passaram por contas offshore) foram transacionados enquanto Sócrates foi primeiro-ministro, de 2005 a 2011.