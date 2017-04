Saúde vai estar em debate em Cascais

Na data em que se assinala o Dia Mundial da Saúde, o Centro Cultural de Cascais recebe as 9ª Jornadas da Primavera, um encontro de médicos de todo o país. Esta sexta-feira, com o tema “Sempre melhor pelo doente”, realiza-se mais uma edição do fórum promovido pela José de Mello Saúde.

“Preocupamo-nos sempre com a pessoa humana que está além do doente e temos um movimento cultural interno em todas as nossas unidades de saúde, em que tentamos desenvolver as competências comportamentais dos profissionais”, justifica José Ramos Osório ao Expresso sobre a escolha do tema para a edição deste ano.

A dor abdominal, o glaucoma e as novas terapêuticas para as velhas doenças (na área da pediatria, da gastrenterologia, dermatologia e da oncologia) fazem parte dos temas que vão ser apresentados. Com uma população cada vez mais envelhecida, estará ainda em debate “uma nova e mais atuante atitude” para lidar com a terceira idade.

“Com uma esperança de vida cada vez maior, temos diariamente nas nossas consultas pessoas com mais de 70 anos com as quais devemos passar a ter uma atitude mais atuante, no sentido da prevenção e da manutenção da qualidade de vida das mesmas”, refere o médico José Ramos Osório ao Expresso. “Não podemos esperar que os problemas aconteçam para agir, mas devemos sim minorar as oportunidades para que eles apareçam”, acrescenta.

Tal como tem acontecido todos os anos, está marcada um debate sobre um tema não-clínico. Nas 9ª Jornadas, a discussão é sobre o futuro do sistema de saúde e estará entregue a Miguel Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais, Diogo de Lucena, professor da Universidade Nova de Lisboa, e Rui Diniz, ao vice-presidente executivo da José de Mello Saúde.

O arranque da nona edição das Jornadas está marcado par as 9h30 desta sexta-feira. As inscrições, que são gratuitas, podem se feitas através do site da CUF Cascais.

“A expectativa é que represente uma manifestação científica de grande atualidade com a participação dos melhores profissionais das várias áreas abordadas e que todos os que participam tenham a oportunidade de refletir”, conclui o médico que faz parte da organização do evento desde a primeira edição.