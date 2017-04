Lamego: Governo confirma sexta vítima mortal

O secretário de Estado da Administração Interna Jorge Gomes confirmou ao princípio da tarde a existência de mais uma vítima mortal na sequência das explosões numa fábrica de pirotecnia em Lamego.

Pelas 10h30, o governante tinha informado que 75 operacionais estavam à procura das três pessoas que, àquela hora, permaneciam desaparecidas. Neste momento, confirmada mais uma vítima mortal, duas continuam em parte incerta.

“Os 75 operacionais que se encontram no terreno estão a fazer pesquisas numa área bastante grande. A explosão foi de uma dimensão fora do normal e obriga a que tenha de ser batida uma área bastante grande para tentarmos ver se encontramos as três pessoas desaparecidas", referiu na altura Jorge Gomes.