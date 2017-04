No centro da ação

As câmaras 360º já estão suficientemente evoluídas para oferecerem uma experiência satisfatória. E são as câmaras a comprar por quem já tem óculos VR – as versões de baixo custo para smartphone já atingiram uma popularidade assinalável. Com estas câmaras, tudo o que se passa em redor da aparelho fica registado. Na verdade, é o aprofundamento do conceito inicialmente criado pela GoPro: gravar sem nos preocuparmos com enquadramento.

Os três modelos aqui testados têm algumas características em comum: gravação de fotos e vídeos em 360º reais através de duas lentes, suporte para alta definição, alguma resistência a agressões externas (chuva, pó e choque) e controlo através de smartphone.

Samsung Gear 360º

€349,99

d.r.

Esta é a câmara com maior resolução, o que se nota, sobretudo, no vídeo, com bem mais qualidade que as concorrentes. Aliás, se procura vídeo 360º de qualidade, esta é a única proposta capaz de o convencer. No entanto, só é compatível com uma “mão cheia” de telemóveis Samsung, o que torna a Gear 360 uma “não opção” para muita gente.

A app fornecida oferece bastante controlo sobre a imagem, mas o pior é o tempo necessário para transferir um vídeo da câmara para o smartphone: medimos cerca de 15 minutos para um vídeo de menos de 4 minutos. Felizmente, a câmara pode ser usada de modo independente – até inclui um pequeno LCD para ajudar na configuração. A app facilita a publicação dos vídeos e fotos 360 no Youtube e Facebook. Há também um software para edição no PC, o Gear 360 Action Director, uma boa ferramenta para quem quiser trabalhar mais a sério com esta câmara – é bem mais rápido transferir ficheiros para o PC através de um leitor de cartões microSD.

O efeito Realidade Virtual (RV) é convincente, embora seja demasiado visível onde as duas imagens, que são criadas pelas duas câmaras, são coladas. O pequeno tripé amovível dá muito jeito, bem como a rosca standard, que permite usar outros tripés. Mas esta é a câmara mais difícil de transportar das três.

A bateria é substituível. Uma boa notícia, já que, deste modo, é possível ter uma segunda bateria para gravar durante longos períodos de tempo. Até porque a autonomia é de cerca de 1h. A classificação é penalizada pela falta de compatibilidade. Mas se tem um smartphone compatível, a Gear 360 é a melhor opção global.

Características

Sensores: 2x 15 MP | Lentes F2.0 | Resolução: 7776x3888 píxeis (foto) e 3840x1920 (vídeo) | Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB 2.0 | Memória interna: 8 GB | Bateria: 60 min em gravação de vídeo | Dimensões: 56x67x60 mm | Peso: 152 gramas

Ricoh Theta S

€399

d.r.

A Ricoh é a marca com mais opções no mercado das câmaras 360 e este é o modelo de topo. O que se nota demasiado no preço, mas também na qualidade de construção. Os acabamentos são de luxo e a textura de borracha aplicada permite um “agarrar” confortável e seguro. Além do modo de fotografia e de vídeo, é possível fazer streaming em direto, mas apenas através de HDMI ou PC. Por outro lado, a saída HDMI pode dar jeito a alguns utilizadores mais avançados que recorrem a gravadores externos.

A Theta S tem melhor desempenho em fotografia. É, facilmente, a melhor das três a “colar” as duas imagens de 180º pelas duas lentes. Processo que é feito na própria câmara, o que significa que a imagem chega ao smartphone já processada. Aliás, esta câmara, apesar de não ter a resolução da Gear 360, consegue, em geral, melhores fotos. Por exemplo, lida muito melhor com contraluz e com cenas com grande intervalo dinâmico, embora esteja longe de fazer milagres neste capítulo (não podemos esquecer que o sensor é pequeno). O controlo manual é importante para utilizadores mais avançados. Ainda assim, nota-se perda de definição junto à zona de colagem de imagens e algumas aberrações cromáticas. A ligação por Wi-Fi é exclusiva e obriga-nos a escolher manualmente a rede.

No global, esta é uma câmara 360 muito competente em fotografia, com um vasto leque de opções à disposição do utilizador, sólida e fácil de utilizar. Mas é penalizada por não incluir ranhura para cartões (só tem 8 GB internos) e pelo preço elevado.

Características

Representante: theta360.com | Sensores: 2x 12 MP | Lentes F2.0 | Resolução: 5660x2688 píxeis (foto) e 1920x1080 (vídeo) | Conectividade: Wi-Fi, USB, HDMI | Memória interna: 8 GB | Bateria: 65 min em gravação de vídeo | Dimensões: 44x130x23 mm | Peso: 125 gramas

LG 360 Cam

€249,99

d.r.

É a mais barata e a mais compacta do grupo e, em utilização, é a mais prática. A caixa protege a câmara, sobretudo as lentes, de riscos enquanto a transportamos e também pode funcionar como apoio – um género de mini tripé. Só há dois botões, o de power e o “disparador”. Uma pressão rápida capta uma foto - e uma pressão mais prolongada inicia a gravação de vídeo. Ou seja, a 360 Cam pode ser usada de forma independente. Mas é através da app para smartphone que podemos controlar as configurações (p.e., mudar a captura de imagem de 360 para 180 graus).

A LG encontrou uma solução inteligente para poupar bateria e garantia uma boa velocidade de comunicação entre a câmara e o smartphone: a ligação estabelece-se por Bluetooth, mas o Wi-Fi entra em funcionamento quando a app é iniciada. Mais, o Wi-Fi desliga-se automaticamente após 2 minutos sem utilização. A qualidade de imagem é satisfatória quando há muita luz ambiente. Por outro lado, fotografar ou filmar com pouca luz significa imagens cheias de ruído.

As fotos são claramente melhores do que os vídeos, devido à resolução extra. De facto, a resolução permitida seria de alta definição em 16:9, mas em modo 360 passa a ser uma definição relativamente baixa. As imagens carregadas para o Facebook, YouTube e até para Google Fotos são automaticamente reconhecidas como sendo 360, mesmo quando se carregam a partir da galeria do telemóvel, o que facilita o processo. A utilização de cartões microSD permite-nos utilizar cartões de grande capacidade.

Características

Sensores: 2x 13 MP | Campo de visão: 2x 206º | Resolução: 5660x2830 píxeis (foto) e 2560x1440 (vídeo) | Conectividade: Wi-Fi, Bluetooth, USB Tipo C | Memória interna: 4 GB | Slot Micro SD | Bateria: 70 min em gravação de vídeo | Dimensões: 40x97x25 mm | Peso: 97 gramas