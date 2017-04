Interpol e Europol pedem ajuda a Portugal em 172 casos de terrorismo

Nunca foi tão alta a quantidade de pedidos de ajuda e partilha de informação entre a Interpol e a Europol com as autoridades portuguesas em matéria de terrorismo. Em 2016, a Unidade Nacional da Europol abriu 153 processos relacionados com esta matéria, enquanto o Gabinete Nacional da Interpol fez o mesmo com 19 casos.

Estes números, divulgados no último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), são o espelho do que se tem passado na Europa, em que se multiplicaram os atentados de cariz jiadista. Em 2014, por exemplo, a Europol tinha aberto 51 processos em Portugal e a Interpol apenas 5.

Ou seja, os pedidos de colaboração triplicaram (no mínimo) nos últimos dois anos em casos de terrorismo.

Em Portugal registaram-se seis crimes de terrorismo, segundo o RASI. Foram menos dois casos dos que os verificados em 2015. Nos anos anteriores, nem sequer havia dados estatísticos sobre estes crimes, uma vez que eles eram residuais.

PJ é a mais solicitada

Na totalidade, entre os gabinetes nacionais das duas polícias (Interpol e Europol) foram abertos mais de 5 mil processos em 2016 em Lisboa. Os crimes contra a propriedade são os mais comuns (cerca de 1600 casos), seguido pelos de tráfico de droga, de criminalidade económica, crimes contra pessoas, falsificações ou tráfico de seres humanos.

A Polícia Judiciária é de longe a entidade mais solicitada pela Europol (343 solicitações). O SEF, a PSP e a GNR somam no total 46 pedidos de colaboração.