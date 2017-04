Corte na Linha do Norte obriga a usar autocarro entre Coimbra e Pampilhosa

Circulação de comboios foi interrompida devido ao descarrilamento de uma composição de mercadorias. Passageiros que planeavam utilizar a linha ferroviária do norte vão ter de usar o autocarro para fazer o trajeto entre Coimbra e Pampilhosa. Não há ainda previsão sobre quando é que a circulação será retomada

Os passageiros que planeavam este sábado utilizar a linha ferroviária do norte vão ter de usar o autocarro para fazer o trajeto entre Coimbra e Pampilhosa, estando a circulação de comboios interrompida devido ao descarrilamento de uma composição de mercadorias.

“Estamos a fazer o transbordo rodoviário entre Coimbra B e Pampilhosa até que a situação seja resolvida”, disse a porta-voz da CP à Lusa, acrescentando que quando os passageiros chegam de comboio a Coimbra B ou à Pampilhosa, há autocarros disponíveis para fazer essa parte do trajeto.

Não há ainda previsão sobre quando é que a circulação na linha ferroviária do norte será retomada, acrescentou a porta-voz da CP. A Linha do Norte está cortada à circulação ferroviária desde as 18h10, junto a Adémia (Coimbra), devido ao descarrilamento de um comboio de mercadorias.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra, o descarrilamento do comboio de transporte de cimento não provocou feridos, não tendo sido apurada ainda a causa do acidente.

No local estão técnicos da Infraestruturas de Portugal (empresa que resultou da fusão da REFER com a Estradas de Portugal), que estão a proceder a operações de limpeza, acompanhados por uma patrulha da GNR. Segundo fonte da GNR de Coimbra, o trânsito automóvel não foi afetado na zona do descarrilamento.