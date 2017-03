Relatório de Segurança. Ocorrências policiais nas escolas sobem pelo quarto ano consecutivo

O número de incidentes dentro das escolas reportados pelas direções às forças de segurança ou registadas por estas nas imediações dos estabelecimentos de ensino continua a aumentar. Em 2011/12 o número estava baixo das seis mil (5724). Quatro anos depois, atingiu as 7553, o que representa um aumento de 32% no total de "ocorrências em ambiente escolar", constata-se a partir dos dados do último relatório Anual de Segurança Interna (RASI).

Se compararmos a evolução do número de ilícitos em ambiente escolar nos anos letivos de 2014/15 e 2015/16 o aumento fica-se pelos 6,2% (foram 7.110 no ano passado).

Os dados compilados no RASI também mostram que 63% das ocorrências registadas no último ano letivo foram de natureza criminal, ou seja, 4792, um número semelhante ao apurado no ano passado. No entanto, o relatório deixou de identificar o tipo de atos mais praticados, como ofensas à integridade física, injúrias, furtos, etc.

Já as ocorrências de natureza criminal nas imediações das escolas aumentaram 5,6%: de 1368 para 1444.