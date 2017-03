Relatório de Segurança. Menos crimes juvenis

O número de crimes cometidos por jovens e por grupos acentuaram a tendência de descida em 2016: menos 22,7%

A delinquência juvenil acentuou no ano passado a tendência de redução verificada desde 2010, com menos 481 casos registados, o que equivale a uma descida de 22,75 em relação a 2015.

Também a criminalidade grupal continuou a descer, com menos 14,9% de registos do que no ano anterior, o que significa menos 907 registos no espaço de um ano. Lisboa (3.090) e Porto (1.459) foram os distritos em cujas comarcas foram abertos mais inquéritos tutelares educativos.