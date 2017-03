Autoridade Nacional do Medicamento muda de mãos

Presidente do Infarmed vai ser substituído pela diretora clínica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Maria do Céu Machado. Henrique Luz Rodrigues deixa o cargo por ter atingido o limite de idade para trabalhar para o Estado

A ex-diretora clínica e atial responsável a Pediatria do Centro Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN), que inclui os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, é a nova presidente do Infarmed. A antiga alta-comissária da Saúde substitui Henrique Luz Rodrigues, que esta quinta-feira completou 70 anos, a idade limite para trabalhar no Estado.

O até ontem presidente da Autoridade Nacional do Medicamento vai agora assumir a coordenação da Estratégia Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, aprovada em outubro do ano passado para aplicação entre 2016 e 2020. O especialista em farmacologia clínica e em nefrologia estava à frente do Infarmed desde o início do ano passado mas a sua experiência também como presidente da Comissão de Farmácia e Terapêutica do CHLN de professor de farmacologia da Faculdade de Medicina de Lisboa, por exemplo, levaram o Governo a mantê-lo no sector.

De agora em diante, Henrique Luz Rodrigues terá como responsabilidade aconselhar os dirigentes da Saúde sobre como conciliar o rigor orçamental com o acesso à inovação terapêutica e o aumento da quota de medicamentos genéricos e biossimilares (a linha branca dos sofisticados fármacos biológicos), mantendo o estímulo à investigação e à produção nacional no sector do medicamento.

Da estratégia faz ainda parte a melhoria "da qualidade dos cuidados a prestar" e "a valorização do papel das farmácias comunitárias enquanto agentes de prestação de cuidados, apostando no desenvolvimento de medidas de apoio à utilização racional do medicamento", lê-se no documento aprovado pelo Ministério da Saúde no ano passado.