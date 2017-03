Portugal fecha as fronteiras na visita do Papa

A ministra da Admnistração Interna, Constança Urbano de Sousa, já o tinha admitido numa entrevista ao Expresso em meados de fevereiro. Portugal vai mesmo repor o controlo fronteiriço durante a visita do Papa Francisco a Portugal. O Expresso sabe que das 00h do dia 10 até às 00h do dia 14 de maio as fronteiras vão estar encerradas de modo a permitir que as autoridades portuguesas consigam controlar melhor as saídas e entradas em território nacional.

Foram o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), a GNR (territorialmente competente na segurança da área de Monte Real/Fátima) e a PSP (com a responsabilidade da segurança de altas entidades) que propuseram esta medida ao MAI e durante esta manhã o assunto foi levado a Conselho de Ministros que aprovou a reposição do controlo de fronteiras, no âmbito do acordo de Schengen.

“A decisão foi consensual na reunião entre as forças de segurança, ocorrida a 23 de março no MAI”, revela ao Expresso fonte próxima do processo.

Nesses dias, será restabelecido “o controlo documental” de pessoas antes, durante e depois do evento e haverá um dispositivo de segurança muito reforçado no terreno, entre 12 e 13 de maio.

Esta não é a primeira vez que Portugal encerra temporariamente as fronteiras: o mesmo aconteceu durante a cimeira da NATO realizada em Lisboa em 2010 e no Euro 2004.

[notícia atualizada às 12h35]