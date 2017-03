Jornalista da RTP agredido junto a escola em Chelas

Jornalista terá sido agredido por familiares de uma criança e foi transportado para o Hospital de S. José, confirmou ao Expresso fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

Um jornalista da RTP foi agredido esta quinta-feira junto a uma escola de Chelas, em Lisboa, por familiares de uma criança, confirmou ao Expresso fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

O jornalista em causa terá sido transportado para o Hospital de S. José, informou a mesma fonte.

A notícia foi avançada pelo jornal Público, segundo o qual terão sido “violentamente agredidos” dois jornalistas do canal televisivo, um operador de imagem e um redactor, por familiares de uma criança de 12 anos que alegadamente terá violado outro menor de nove anos. Os familiares da criança de nove anos também terão sido agredidos.

Segundo o Público, a equipa da RTP tinha acabado de chegar à Escola Básica dos Lóios, em Chelas, quando familiares do menino de 12 anos, suspeito de violação, agrediram o operador de imagem com um banco e com vários pontapés na cabeça. A PSP terá identificado e detido um dos supostos agressores. Terá ainda detido outro homem por resistência à autoridade.