Operação Jogo Duplo. Mais jogos de futebol sob suspeita: “Estão em causa somas de dezenas de milhares de euros”

Operação da Judiciária fez seis detenções e oito arguidos com ligações à indústria do futebol, "pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva, no âmbito da lei da corrupção desportiva".

O Expresso confirmou junto de fonte da investigação que um dos detidos é líder da claque 'Super Dragões'. Mas também há atletas do Oriental, Penafiel e Académico de Viseu.

Trata-se da continuação da investigação realizada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), da PJ, há cerca de um ano sobre uma alegada rede de corrupção no futebol de “match fixing” (resultados combinados) de competições oficiais de futebol.

A mesma fonte revela que há mais jogos de futebol sob suspeita (além dos que já tinha sido investigados na primeira operação policial Jogo Duplo). São todos da II Liga e em que participaram estes três clubes durante as épocas 2014/15 e 2015/16. "Estão em causa somas de dezenas de milhares de euros", confirma uma responsável.

A investigação centra-se novamente numa rede asiática, com ramificações na Malásia.

Em comunicado, a PJ revela que foram realizadas 16 buscas domiciliárias em diversas localidades do país: em Lisboa, Vila Franca de Xira, Ovar, Gaia, Porto, Fátima, Sesimbra, Loures, Santa Maria da Feira, Sanfins e Ermesinde.

Além dos detidos foram constituídos ainda mais 8 arguidos e apreendido diverso material relacionado com a prática da atividade criminosa em investigação.

Durante a investigação em curso a Polícia Judiciária contou com a colaboração da EUROPOL e de entidades estrangeiras de monitorização de jogos e a importante cooperação com a Federação Portuguesa de Futebol.

Os detidos serão presentes ao Ministério Público para primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.

No âmbito da “Operação Jogo Duplo”, a Polícia Judiciária já tinha detido, em 2016, jogadores da Oliveirense, do Oriental, e também dirigentes do Leixões, presidente incluído. Além disso, quatro empresários e um elemento dos Super Dragões foram igualmente detidos. Estes eram os jogadores: Ansumane (do Felgueiras), Pedro Oliveira (Gafanha), Moedas (Águeda), Rafael Veloso (Belenenses) e André Almeida (Real Massamá).

Reação da FPF

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol reagiu, garantindo que o órgão colabora com a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, condenando as práticas “criminosas associadas ao futebol”.

Leia na íntegra:

“Em relação aos acontecimentos hoje dados a conhecer no âmbito de uma operação das autoridades públicas competentes em investigação relacionada com suspeitas de corrupção no fenómeno desportivo, vem a Federação Portuguesa de Futebol afirmar: