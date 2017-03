Operação Jogo Duplo. Mais jogos de futebol sob suspeita

Operação da PJ faz mais detidos no mundo do futebol por suspeitas de resultados combinados. Agora foram seis pessoas detidas, entre elas um líder da claque 'Super Dragões'

Operação da Judiciária fez seis detenções e oito arguidos, com ligações à indústria do futebol, "pela presumível prática dos crimes de associação criminosa, corrupção ativa e corrupção passiva, no âmbito da lei da corrupção desportiva".

O Expresso confirmou junto de fonte da investigação que um dos detidos é líder da claque 'Super Dragões'. Mas também há atletas do Oriental, Penafiel e Académico de Viseu.

Trata-se da continuação da investigação realizada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC), da PJ, há cerca de um ano sobre uma alegada rede de corrupção no futebol de “match fixing” (resultados combinados) de competições oficiais de futebol.

A mesma fonte revela que há mais jogos de futebol sob suspeita (além dos que já tinha sido investigados na primeira operação policial Jogo Duplo). São todos da II Liga e em que participaram estes três clubes durante as épocas 2014/15 e 2015/16. "Estão em causa somas de dezenas de milhares de euros", confirma uma responsável.

[em atualização]