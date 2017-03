Envelhecimento da população portuguesa só vai parar em 2049

O envelhecimento da população portuguesa vai estabilizar apenas em 2049, revelam as últimas projeções do Instituto Nacional de Estatística (INE) até 2080. As contas do INE foram feitas para três cenários: pessimista, otimista e médio.

O número de idosos passará de 2,1 para 2,8 milhões entre 2017 e 2080. Face ao decréscimo da população jovem, a par do aumento da população idosa, o índice de envelhecimento mais do que duplicará, passando de 147 para 317 idosos por cada 100 jovens em 2080.

O índice de envelhecimento só tenderá a estabilizar perto de 2060, quando as gerações nascidas num contexto de níveis de fecundidade abaixo do limiar de substituição das gerações – isto é, cerca de 2,1 filhos por mulher – já se encontrarem no grupo etário dos 65 anos ou mais.

O INE fez também projeções pas as sete regiões NUTS II do país – Norte, Centro, Área Metropolitana de Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira –, tendo concluído que estas tendências são em geral transversais a todas as regiões NUTS II .

Entretanto, a população em idade ativa diminuirá de 6,7 para 3,8 milhões de pessoas. E o índice de sustentabilidade (quociente entre o número de pessoas com idades entre 15 e 64 anos e o número de pessoas com 65 e mais anos) poderá diminuir de forma acentuada, face ao decréscimo da população em idade ativa, a par do aumento da população idosa. Este índice passará de 315 para 137 pessoas em idade ativa, por cada 100 idosos, entre 2015 e 2080.