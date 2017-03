Início da semana ainda com chuva, temperaturas máximas vão subir

O início da semana em Portugal continental vai ser ainda marcado por períodos de chuva ou aguaceiros, mas as temperaturas máximas vão subir podendo atingir os 23 graus Celsius, diz à agência Lusa a meteorologista Maria João Frada.

"Esta segunda-feira ainda temos muita nebulosidade e períodos de chuva ou aguaceiros, que serão mais frequentes até ao meio da tarde. No entanto, na região Norte poderão persistir até ao final do dia, Hoje vamos ter também uma diminuição da intensidade do vento relativamente a domingo e subida da temperatura máxima", adianta a especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com Maria João Frada, as temperaturas máximas vão subir de forma significativa nas regiões do interior e litoral centro. "Terça-feira, o dia vai ser marcado por uma nova subida da temperatura máxima, embora as mínimas tenham tendência para descer 2/3 graus, ou seja, vamos ter nas regiões do Norte e Centro temperaturas baixas com valores próximos de zero graus e formação de gelo e geada", salienta.

Segundo a meteorologista do IPMA, as temperaturas máximas na generalidade do território vão variar entre os 18 e os 22/23 graus, com exceção das regiões do interior onde serão inferiores a 15 graus.

"Na terça-feira já não se prevê precipitação, com exceção das regiões do Minho e Douro litoral. O dia vai ser marcado por neblinas e nevoeiros até meio da manhã um pouco por todo o território", refere.

De acordo com Maria João Frada, nos próximos dias vai haver nebulosidade e subida da temperatura máxima. "Vamos ter uns dias sem chuva, mas é provável que esta regresse na sexta-feira", diz.