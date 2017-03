Caso dos Comandos vai ter 14 arguidos

A investigação às mortes dos recrutas Hugo Abreu e Dylan Silva está longe do fim. Esta segunda-feira, a procuradora Cândida Vilar, titular do processo no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, ouviu o décimo arguido do caso, o capitão Rui Monteiro. Mas o Expresso sabe que o comandante da Companhia de Formação do Regimento de Comandos remeteu-se ao silêncio, não prestando declarações.

Acabou por ser indiciado pelo crime de abuso de autoridade militar por ofensa à integridade física.

Esta semana, tal como o Público já escreveu e o Expresso confirmou, serão ouvidos mais quatro responsáveis do curso 127 dos Comandos. Com estes novos desenvolvimentos, sobe para 14 o número de arguidos do caso que é investigado desde setembro, altura em que morreram os dois jovens aspirantes a Comandos, num dia em que as temperaturas ultrapassaram os 40 graus no Campo de Tiro de Alcochete (Setúbal).

Entre os militares que já foram anteriormente constituídos arguidos está o tenente-coronel Mário Maia, que como o Expresso anunciou na última semana, deverá ter de regressar de Angola, onde está a dar formação militar, para ser interrogado por suspeitas do crime de insubordinação por desobediência.

A Polícia Judiciária Militar e os procuradores do DIAP de Lisboa querem perceber porque razão não obedeceu às ordens do general Faria de Menezes, comandante das Forças Terrestre, que exigiu a suspensão imediata da recruta, logo após a morte do primeiro jovem militar, Hugo Abreu. Tal não aconteceu. No dia seguinte, realizaram-se treinos, ainda que ligeiros no Campo de Tiro de Alcochete.

Recentemente, o Exército anunciou que vai mesmo avançar com o curso 128 dos Comandos, no início de abril. O Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), o general Frederico Rovisco Duarte, deu conhecimento da data ao ministro da Defesa, José Azeredo Lopes.

A próxima formação dos Comandos vai assim ter início cerca de sete meses depois das duas mortes de Hugo Abreu e Dylan Silva, instruendos do curso 127.