Treze distritos sob aviso meteorológico amarelo motivado sobretudo pela chuva

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para este domingo avisos meteorológicos amarelos para 13 distritos do continente, na maioria relativos a chuva.

Em causa estão previsões de "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, de granizo e acompanhados de trovoada".

Este aviso vigora desde as 8h e até às 17h nos distritos de Faro, Beja e Setúbal, abrangidos também, entre as 11h e as 23h, por avisos relativos a vento, devido a rajadas que podem chegar aos 90 quilómetros/hora.

O IPMA emitiu avisos de chuva para outros nove distritos: entre as 8h e as 17h estão abrangidos Santarém e Lisboa, entre as 11h e as 17h estão incluídos Leiria e Évora e das 11h às 20h ficam abrangidos Portalegre, Castelo Branco, Coimbra, Aveiro e Viseu.

A Guarda está desde sábado e até às 20h deste domingo sob o mesmo nível de aviso devido à queda de neve acima dos mil metros.

O aviso amarelo - o menos grave, depois do vermelho e do laranja -- implica uma situação de risco para determinadas atividades dependentes do cenário meteorológico.